Болгарию покинули двое российских дипломатов, которых власти республики обвинили в связях с разведкой

Местные следователи, как пишет болгарская пресса, считают, что один из сотрудников посольства в Софии занимался сбором данных о выборах в республике. А другой интересовался информацией об энергетике. В Москве сказали, что расценивают действия властей Болгарии как недружественный шаг и примут ответные меры.

Ранее болгарская прокуратуре предъявила трем гражданам России обвинения в причастности к покушению 5 лет назад на местного бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева и его сына. Россиян объявили в розыск.