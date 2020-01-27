Посольство США в Ираке вновь подверглось обстрелу

Как сообщает местная пресса, несколько ракет упали возле дипмиссии в охраняемой, т.н. «зеленой зоне» Багдада. Причем один из снарядов попал в ресторан посольства. По словам источника иракского телеканала «Ас-Сумария», несколько человек получили ранения, всех людей из здания дипмиссии эвакуируют вертолетами.