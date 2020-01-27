Посольство США в Ираке вновь подверглось обстрелу

Как сообщает местная пресса, несколько ракет упали возле дипмиссии в охраняемой, т.н. «зеленой зоне» Багдада. Причем один из снарядов попал в ресторан посольства. По словам источника иракского телеканала «Ас-Сумария», несколько человек получили ранения, всех людей из здания дипмиссии эвакуируют вертолетами.
2020-01-27T02:03:00+03:00
2020-01-27T02:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2577411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:03, 27 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…