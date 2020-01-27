Не менее восьми человек погибли вместе с известным баскетболистом Коби Брайантом в авиакатастрофе

Об этом говорят представители офиса шерифа округа Лос-Анджелес. Ранее сообщалось о пяти погибших. 41-летний бывший игрок клуба Los Angeles Lakers погиб в результате крушения вертолета неподалеку от города Калабасаса в Калифорнии. Вместе с ним, по предварительным данным, погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. Брайант завершил карьеру почти 4 года назад. 20 лет он выступал за один и тот же клуб. Пять раз становился чемпионом. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.
2020-01-27T02:03:00+03:00
2020-01-27T02:05:29+03:00
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02:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…