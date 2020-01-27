Не менее восьми человек погибли вместе с известным баскетболистом Коби Брайантом в авиакатастрофе

Об этом говорят представители офиса шерифа округа Лос-Анджелес. Ранее сообщалось о пяти погибших. 41-летний бывший игрок клуба Los Angeles Lakers погиб в результате крушения вертолета неподалеку от города Калабасаса в Калифорнии. Вместе с ним, по предварительным данным, погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. Брайант завершил карьеру почти 4 года назад. 20 лет он выступал за один и тот же клуб. Пять раз становился чемпионом. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.