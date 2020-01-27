Погода в центре и на юге Европейской части России на этой неделе будет теплее на семь или даже десять градусов

Хотя не исключается и понижение температуры, сказал агентству ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В свою очередь в центре погоды «Фобос» сказали агентству «Москва», что сегодня днем на смену теплому воздуху в столичный регион придет холодный фронт. Ко вторнику высота снежного покрова в Москве может вырасти до 10 см.