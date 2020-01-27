Погода в центре и на юге Европейской части России на этой неделе будет теплее на семь или даже десять градусов

Хотя не исключается и понижение температуры, сказал агентству ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В свою очередь в центре погоды «Фобос» сказали агентству «Москва», что сегодня днем на смену теплому воздуху в столичный регион придет холодный фронт. Ко вторнику высота снежного покрова в Москве может вырасти до 10 см.
2020-01-27T01:03:00+03:00
2020-01-27T01:08:50+03:00
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01:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…