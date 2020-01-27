75-летие освобождения узников концлагеря Освенцим отметят сегодня в Польше

На торжественном мероприятии, которое пройдет на территории мемориального комплекса, будут присутствовать свыше 200 выживших узников лагеря и около 30 президентов, монархов и премьер-министров. Россию будет представлять посол в Польше Сергей Андреев. Как писала ранее польская газета «Речь Посполита», на фоне ухудшения отношений Варшава приглашала представителя Кремля на 75-ю годовщину освобождения концлагеря в надежде, что в ответ Россия поможет организовать памятные мероприятия в честь десятой годовщины авиакатастрофы в Смоленске, где погибла польская делегация во главе с президентом.