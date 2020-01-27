75-летие освобождения узников концлагеря Освенцим отметят сегодня в Польше

На торжественном мероприятии, которое пройдет на территории мемориального комплекса, будут присутствовать свыше 200 выживших узников лагеря и около 30 президентов, монархов и премьер-министров. Россию будет представлять посол в Польше Сергей Андреев. Как писала ранее польская газета «Речь Посполита», на фоне ухудшения отношений Варшава приглашала представителя Кремля на 75-ю годовщину освобождения концлагеря в надежде, что в ответ Россия поможет организовать памятные мероприятия в честь десятой годовщины авиакатастрофы в Смоленске, где погибла польская делегация во главе с президентом.
2020-01-27T01:03:00+03:00
2020-01-27T01:07:09+03:00
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01:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…