Американский конгрессмен-демократ Адам Шифф обвинил президента США Дональда Трампа в угрозах

Руководитель комитета палаты представителей по разведке сказал в интервью телеканалу NBC, что именно как угрозы расценивает недавние записи в твиттере главы Белого дома. В них Трамп пишет, что считает Шиффа коррумпированным политиком, больным человеком и высказывается за то, чтобы конгрессмен ответил за свои действия. Адам Шифф возглавляет группу обвинителей в рамках процедуры импичмента президента США. Сейчас этот вопрос рассматривает американский Сенат.