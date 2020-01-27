Американский конгрессмен-демократ Адам Шифф обвинил президента США Дональда Трампа в угрозах

Руководитель комитета палаты представителей по разведке сказал в интервью телеканалу NBC, что именно как угрозы расценивает недавние записи в твиттере главы Белого дома. В них Трамп пишет, что считает Шиффа коррумпированным политиком, больным человеком и высказывается за то, чтобы конгрессмен ответил за свои действия. Адам Шифф возглавляет группу обвинителей в рамках процедуры импичмента президента США. Сейчас этот вопрос рассматривает американский Сенат.
2020-01-27T01:03:00+03:00
2020-01-27T01:06:38+03:00
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01:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…