Прокуратура Ингушетии требует ликвидировать объединение протестующих против новой границы с Чечней

Ведомство подало иск в Верховный суд республики, пишет сайт «МБХ.Медиа». Представители прокуратуры говорят, что организация «Ингушский комитет национального единства» не имеет устава, не уведомляет органы об использовании своего имущества, не предоставляет ежегодный отчет, все это нарушает закон. Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней проходили осенью позапрошлого и весной прошлого года.
2020-01-27T01:03:00+03:00
2020-01-27T01:06:03+03:00
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01:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…