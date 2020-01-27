Прокуратура Ингушетии требует ликвидировать объединение протестующих против новой границы с Чечней

Ведомство подало иск в Верховный суд республики, пишет сайт «МБХ.Медиа». Представители прокуратуры говорят, что организация «Ингушский комитет национального единства» не имеет устава, не уведомляет органы об использовании своего имущества, не предоставляет ежегодный отчет, все это нарушает закон. Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней проходили осенью позапрошлого и весной прошлого года.