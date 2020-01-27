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01:03, 27 января 2020

Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в Калифорнии

Вертолет, на борту которого находился бывший спортсмен и еще четыре человека, упал возле города Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Гибель Брайанта уже подтвердили местные власти. Причина катастрофы пока не известна. Брайанта называли одним из сильнейших баскетболистов, он получил известность, когда выступал за клуб Los Angeles Lakers. Спортсмен был пятикратным победителем чемпионата NBA, он завершил карьеру в 2016 году.



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