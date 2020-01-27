Комиссия по вопросам помилования Московской области уже сегодня может рассмотреть прошение израильтянки Наамы Иссахар

Как сказала агентству «Интерфакс» заместитель председателя комиссии и уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, заседание запланировано на 18:00. Накануне Наама Иссахар, как подтвердили ее адвокаты, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Израильтянку задержали в московском аэропорту Шереметьево весной прошлого года, когда она летела транзитом из Индии домой. Ее обвинили в контрабанде наркотиков, она обвинения отвергает. Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии. Как писала израильская пресса, в обмен на ее освобождение Иерусалим согласился урегулировать в пользу Москвы спор о принадлежности Александровского подворья в израильской столице.
2020-01-27T01:03:00+03:00
2020-01-27T01:04:24+03:00
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01:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…