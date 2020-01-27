Комиссия по вопросам помилования Московской области уже сегодня может рассмотреть прошение израильтянки Наамы Иссахар

Как сказала агентству «Интерфакс» заместитель председателя комиссии и уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, заседание запланировано на 18:00. Накануне Наама Иссахар, как подтвердили ее адвокаты, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Израильтянку задержали в московском аэропорту Шереметьево весной прошлого года, когда она летела транзитом из Индии домой. Ее обвинили в контрабанде наркотиков, она обвинения отвергает. Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии. Как писала израильская пресса, в обмен на ее освобождение Иерусалим согласился урегулировать в пользу Москвы спор о принадлежности Александровского подворья в израильской столице.