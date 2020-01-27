Легендарный американский баскетболист Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии

По сведениям издания TMZ, 41-летний Брайант путешествовал в компании еще четверых человек. Когда вертолет упал, на борту вспыхнул пожар. Выжить не удалось никому. Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА и 18 раз участвовал в Матче звезд, а в составе олимпийской сборной США побеждал на играх 2008 и 2012 годов. Он считался одним из сильнейших баскетболистов всех времен, став всемирно известным, выступая за команду Los Angeles Lakers. У Брайанта остались жена и четыре дочери.
2020-01-27T00:00:00+03:00
2020-01-27T00:04:17+03:00
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00:00, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…