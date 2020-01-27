Легендарный американский баскетболист Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии

По сведениям издания TMZ, 41-летний Брайант путешествовал в компании еще четверых человек. Когда вертолет упал, на борту вспыхнул пожар. Выжить не удалось никому. Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА и 18 раз участвовал в Матче звезд, а в составе олимпийской сборной США побеждал на играх 2008 и 2012 годов. Он считался одним из сильнейших баскетболистов всех времен, став всемирно известным, выступая за команду Los Angeles Lakers. У Брайанта остались жена и четыре дочери.