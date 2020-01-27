В Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины освобождения узников Освенцима

Они состоятся на фоне спора Москвы и Варшавы о причинах Второй мировой войны.

Украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Польшу, а Владимир Путин – нет. Российского президента не пригласили, хотя именно советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. Но в Польше считают, что Советский Союз сначала напал на страну вместе с гитлеровской Германией, а потом, после войны, фактически оккупировал. Поэтому лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский на днях в интервью немецким СМИ заявил, что выплатить Польше компенсацию за ущерб от Второй мировой войны должны и Германия, и Россия. До этого Владимир Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а польского посла в нацистской Германии назвал сволочью и антисемитской свиньей. Польские власти, а также еврейские организации слова Путина раскритиковали.

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.