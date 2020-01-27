Китай с этого дня приостановит отправку туристических групп за границу

Это связано с распространением коронавируса. От него в стране умерло почти 60 человек, больше двух тысяч заболевших.

Выбраться в другие страны в период длительных новогодних каникул жители Китая не смогут. Власти запретили им выезжать, чтобы не допустить распространения нового типа пневмонии. Купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей китайцы не могли уже со вчерашнего дня. Внутри страны похожие меры действуют с пятницы, отмечает Интерфакс. В Пекине вчера приостановили автобусные перевозки, сегодня эта мера затронет ещё несколько городов. Ранее в транспортной блокаде оказалось почти полтора десятка крупных городов центральной провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус. Там живут несколько десятков тысяч человек. Минздрав Китая теперь будет ежедневно отчитываться о ситуации с инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе крупнейших городах Пекине и Шанхае.

Помимо Китая случаи заражения новым типом пневмонии были зарегистрированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде. Всемирная организация здравоохранения пока не признала коронавирус чрезвычайной ситуацией для всего мира.