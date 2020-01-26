Шансы Трампа переизбраться на второй срок заметно упали

Как передает Fox News, вне зависимости от исхода праймериз в Демократической партии действующий президент США Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах. Результаты опросов показывают, что с наибольшим отрывом (50% против 41%) Трампа побеждает Джо Байден. В паре Берни Сандерс и Трамп, за первого готовы проголосовать 48% американских избирателей, а за Трампа — 42%. При этом Трампа победит и миллиардер Майкл Блумберг (47:42), и Пит Буттиджич — 45:41, и даже женщина-сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (43:42). Американские СМИ также отмечают, что импичмент Трампа поддерживают 50% американцев.