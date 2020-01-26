Шансы Трампа переизбраться на второй срок заметно упали

Как передает Fox News, вне зависимости от исхода праймериз в Демократической партии действующий президент США Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах. Результаты опросов показывают, что с наибольшим отрывом (50% против 41%) Трампа побеждает Джо Байден. В паре Берни Сандерс и Трамп, за первого готовы проголосовать 48% американских избирателей, а за Трампа — 42%. При этом Трампа победит и миллиардер Майкл Блумберг (47:42), и Пит Буттиджич — 45:41, и даже женщина-сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (43:42). Американские СМИ также отмечают, что импичмент Трампа поддерживают 50% американцев.
2020-01-26T22:59:00+03:00
2020-01-26T23:03:53+03:00
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22:59, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…