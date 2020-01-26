В США погиб легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант

Как пишет TMZ, он разбился на личном вертолете в Калифорнии. Погибли все пять человек, находившиеся на борту. Причина катастрофы пока не установлена. 41-летний Брайант недавно завершил карьеру.
2020-01-26T22:59:00+03:00
2020-01-26T23:02:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2577381-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:59, 26 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…