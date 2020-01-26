Полиция установила личность мужчины, оставившего двух мальчиков в «Шереметьево» после прилёта рейса из Хабаровска

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух мальчиков в аэропорту «Шереметьево» после прилёта рейса из Хабаровска. По сведениям «Интерфакс», проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения отца детей. По данным прокуратуры, дети сейчас находятся в Лобненской больнице на обследовании.

Между тем, у мальчиков найдена записка, оставленная отцом. Как сообщается на сайте Baza, мужчина просит помочь его детям, не разлучать их и определить в детский дом, т.к. у него тяжелая финансовая ситуация.