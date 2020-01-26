В Пекин отправился директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Его визит связан со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Сам директор всемирной организации пишет в Twitter, что встретится с китайским правительством и экспертами в сфере здравоохранения, чтобы «укрепить сотрудничество в дальнейшей защите от коронавируса». По последним данным, число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае достигло 57, более двух тысяч человек инфицированы. Заболевшие выявлены и в других странах. В России случаев заражения не выявлено.