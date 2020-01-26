В Пекин отправился директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Его визит связан со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Сам директор всемирной организации пишет в Twitter, что встретится с китайским правительством и экспертами в сфере здравоохранения, чтобы «укрепить сотрудничество в дальнейшей защите от коронавируса». По последним данным, число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае достигло 57, более двух тысяч человек инфицированы. Заболевшие выявлены и в других странах. В России случаев заражения не выявлено.
2020-01-26T23:03:00+03:00
2020-01-26T23:04:19+03:00
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23:03, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…