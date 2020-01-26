Двоих детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, отправят в больницу для обследования.

Как пишет у себя в ФБ уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков, транспортная полиция в «Шереметьево» пытается установить местонахождение отца, который по прилёте из Хабаровска бросил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту. В пресс-службе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой ИФ уточнили, что отец оставил детей с запиской, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать сыновей позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта.
2020-01-26T22:16:00+03:00
2020-01-26T22:17:32+03:00
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22:16, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…