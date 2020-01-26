Двоих детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, отправят в больницу для обследования.

Как пишет у себя в ФБ уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков, транспортная полиция в «Шереметьево» пытается установить местонахождение отца, который по прилёте из Хабаровска бросил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту. В пресс-службе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой ИФ уточнили, что отец оставил детей с запиской, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать сыновей позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта.