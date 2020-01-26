Иран отказался передавать «черные ящики» сбитого украинского «боинга»

Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории. Как передает агентство «Тасним», это заявил депутат иранского парламента Фараджулла Раджаби. По его словам, изучением информации, находящейся в черных ящиках, займется иранское министерство дорог и городского развития. Он пояснил, что это политическая позиция Тегерана. Ранее о том, что «черные ящики» будут расшифрованы в Иране, говорил министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. Но до этого глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут информацию бортовых самописцев Украине. Почему о решении Ирана оставить их у себя сообщает депутат, а не представитель исполнительной власти или участник расследования, не поясняется.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными 8 января. Тегеран признал это спустя несколько дней.

Погибли 176 человек, этот граждане семи стран.