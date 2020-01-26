В возрасте 51 года скончался Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин

В РПЦ он дослужился до председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества и находился на этом посту до 2015 года. Известность Всеволоду Чаплину принесли его резонансные высказываниям на общественно-политические темы. В частности, священник выступал за создание «православных народных уличных дружин», заявлял, что «женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование», что «гуманизм – это сатанинская идеология», «государство и святыни – важнее человека», а заповедь «не убий» применима лишь к «узкому кругу праведников». Диакон Андрей Кураев называет Всеволода Чаплина необычным священником, который соединил худшие черты, которые возможны в православии.

Свою смерть Чаплин встретил у храма Феодора Студита у Никитских ворот, где священник был настоятелем. Точная причина смерти может быть установлена в понедельник. Как сообщил «Интерфакс» руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, который выступил одним из понятых при установлении факта кончины священника, тело Чаплина находится в церковной больнице святителя Алексея, где завтра будет проведено вскрытие.