Наама Иссахар, осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Еще три дня назад она отказывалась писать такое прошение, полагая, что для решения вопроса достаточно обращения к Путину её матери и руководства Израиля. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие личного прошения Иссахар «тормозит весь процесс». При этом известны случаи, когда помилование осуществлялось и без специального прошения к президенту– в частности, так было при обмене заключёнными между Украиной и Россией. В любом случае никаких препятствий для помилования израильтянки нет. Так считает адвокат Анатолий Кучерена.

Как сообщила «Интерфакс» зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, ходатайство Наамы Иссахар передадут в комиссию по помилованию Московской области уже в понедельник.