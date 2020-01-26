Точная причина смерти протоирея Всеволода Чаплина может быть установлена в понедельник

Как сообщил Интерфакс руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, который выступил одним из понятых при установлении факта кончины священника, тело Чаплина находится в церковной больнице святителя Алексея, где в понедельник будет проведено вскрытие. Известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался сегодня на 52-м году жизни.
2020-01-26T21:04:00+03:00
2020-01-26T21:05:18+03:00
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21:04, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…