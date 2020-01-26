Точная причина смерти протоирея Всеволода Чаплина может быть установлена в понедельник

Как сообщил Интерфакс руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, который выступил одним из понятых при установлении факта кончины священника, тело Чаплина находится в церковной больнице святителя Алексея, где в понедельник будет проведено вскрытие. Известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался сегодня на 52-м году жизни.