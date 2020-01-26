Объявленные «персона нон-грата» российские дипломаты покинули территорию Болгарии

Как рассказали Интерфакс в посольстве России в Софии, болгарские власти 24 января приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгпредства, заподозренных в шпионаже. В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.