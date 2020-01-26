Объявленные «персона нон-грата» российские дипломаты покинули территорию Болгарии

Как рассказали Интерфакс в посольстве России в Софии, болгарские власти 24 января приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгпредства, заподозренных в шпионаже. В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.
2020-01-26T21:00:00+03:00
2020-01-26T21:03:39+03:00
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21:00, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…