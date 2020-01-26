Огромный астероид диаметром примерно 990 метров мчится к Земле

Как пишет издание Express со ссылкой на NASA, небесное тело причислено к группе «Аполлонов». Скорость его полета превышает 57 тыс. километров в час. Для трассы полета астероидов данного типа характерно пересечение орбиты Земли, они потенциально опасны. Предполагается, что астероид пролетит рядом с Землей 15 февраля.
2020-01-26T20:32:00+03:00
2020-01-26T21:02:54+03:00
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20:32, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…