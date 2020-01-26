Огромный астероид диаметром примерно 990 метров мчится к Земле

Как пишет издание Express со ссылкой на NASA, небесное тело причислено к группе «Аполлонов». Скорость его полета превышает 57 тыс. километров в час. Для трассы полета астероидов данного типа характерно пересечение орбиты Земли, они потенциально опасны. Предполагается, что астероид пролетит рядом с Землей 15 февраля.