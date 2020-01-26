Глава МИД Германии: Отрицание Холокоста нужно криминализировать на уровне Европейского Союза

Такой вариант решения проблемы антисемитизма в Европе, как пишет Der Spiegel, предложил глава МИД Германии Хайко Маас, По его словам, попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире. Почти каждый второй еврей в Германии задумывается о том, чтобы покинуть страну. Так, только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера, добавил глава МИД.
2020-01-26T21:01:00+03:00
2020-01-26T21:16:27+03:00
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21:01, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…