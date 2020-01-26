Глава МИД Германии: Отрицание Холокоста нужно криминализировать на уровне Европейского Союза

Такой вариант решения проблемы антисемитизма в Европе, как пишет Der Spiegel, предложил глава МИД Германии Хайко Маас, По его словам, попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире. Почти каждый второй еврей в Германии задумывается о том, чтобы покинуть страну. Так, только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера, добавил глава МИД.