Я.Качиньский: От России исходит угроза

«От России исходит угроза , эта страна ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и атакует там, где видит слабину». Как пишет немецкая Bild, такое мнение выражает глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, «так было в Крыму и в Донбассе». Качиньский призвал усилить позиции НАТО в Польше и призвал Германию направить больше войск в балтийские страны. Ранее Качиньский заявлял, что Россия и Германии должны заплатить Польше за ущерб в годы Второй мировой войны.