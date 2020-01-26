Я.Качиньский: От России исходит угроза

«От России исходит угроза , эта страна ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и атакует там, где видит слабину». Как пишет немецкая Bild, такое мнение выражает глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, «так было в Крыму и в Донбассе». Качиньский призвал усилить позиции НАТО в Польше и призвал Германию направить больше войск в балтийские страны. Ранее Качиньский заявлял, что Россия и Германии должны заплатить Польше за ущерб в годы Второй мировой войны.
2020-01-26T21:00:00+03:00
2020-01-26T21:01:43+03:00
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21:00, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…