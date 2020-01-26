Британский Минфин представил монету в честь Brexit

3 млн таких монет поступят в обращение с 31 января, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз. 50-пенсовик будут выпускать в серебряном и золотом варианте с надписью «Мир, процветание и дружба народов». Там также указана дата — 31 января. Еще 7 млн памятных монет появятся в обращении до конца года.