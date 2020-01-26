Британский Минфин представил монету в честь Brexit

3 млн таких монет поступят в обращение с 31 января, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз. 50-пенсовик будут выпускать в серебряном и золотом варианте с надписью «Мир, процветание и дружба народов». Там также указана дата — 31 января. Еще 7 млн памятных монет появятся в обращении до конца года.
2020-01-26T20:36:00+03:00
2020-01-26T20:36:16+03:00
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20:36, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…