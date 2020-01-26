В Омске более 100 человек на митинге выразили возмущение по поводу плохой экологической обстановки в области

Как сообщается на сайте Сибирь.Реалии, они потребовали отставки министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова. В конце мероприятия омичи записали на двух языках, русском и английском, видеообращение к «лидерам ведущих стран» с просьбой о помощи. Нынешней зимой в Омске несколько раз были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации различных вредных веществ