В Омске более 100 человек на митинге выразили возмущение по поводу плохой экологической обстановки в области

Как сообщается на сайте Сибирь.Реалии, они потребовали отставки министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова. В конце мероприятия омичи записали на двух языках, русском и английском, видеообращение к «лидерам ведущих стран» с просьбой о помощи. Нынешней зимой в Омске несколько раз были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации различных вредных веществ
2020-01-26T20:35:00+03:00
2020-01-26T20:35:38+03:00
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20:35, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…