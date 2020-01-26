В Махачкале отключили газ на улице, где из-за взрыва пострадал мальчик

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа на цокольном этаже пятиэтажного дома госпитализирован 12-летний ребенок. Он доставлен в республиканский ожоговый центр. По одной из версий, взрыв произошел из-за спички, которую бросил мальчик. Как передает Интерфакс, временно для выяснения обстоятельств происшествия отключили газ в пяти— и восьмиэтажных домах. В МЧС утверждают, что угрозы разрушения дома нет.