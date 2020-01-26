В Махачкале отключили газ на улице, где из-за взрыва пострадал мальчик

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа на цокольном этаже пятиэтажного дома госпитализирован 12-летний ребенок. Он доставлен в республиканский ожоговый центр. По одной из версий, взрыв произошел из-за спички, которую бросил мальчик. Как передает Интерфакс, временно для выяснения обстоятельств происшествия отключили газ в пяти— и восьмиэтажных домах. В МЧС утверждают, что угрозы разрушения дома нет.
2020-01-26T20:34:00+03:00
2020-01-26T20:35:05+03:00
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20:34, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…