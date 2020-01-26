Столичная полиция разыскивает мужчину, оставившего двух детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчина с детьми прилетел из Хабаровска. Как сообщили Интерфаксу в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу, мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних и в дальнейшем будут переданы в медицинское учреждение.