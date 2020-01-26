Столичная полиция разыскивает мужчину, оставившего двух детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчина с детьми прилетел из Хабаровска. Как сообщили Интерфаксу в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу, мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних и в дальнейшем будут переданы в медицинское учреждение.
2020-01-26T20:33:00+03:00
2020-01-26T20:34:38+03:00
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20:33, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…