Гражданка Израиля, осуждённая в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Еще три дня назад она отказывалась писать такое прошение, полагая, что для решения вопроса достаточно обращения к Путину её матери и руководства Израиля. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие личного прошения Иссахар «тормозит весь процесс». При этом известны случаи, когда помилование осуществлялось и без специального прошения к президенту– в частности, так было при обмене заключёнными между Украиной и Россией.
2020-01-26T20:00:00+03:00
2020-01-26T20:05:51+03:00
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20:00, 26 января 2020
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