В польском городе Вроцлав неизвестные ограбили дом нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук

Как передает Radio Wroclaw, ограбление произошло в ночь на 26 января. Сама писательница в этот момент была за границей. О краже полицию уведомила сестра Токарчук, проживающая в том же доме. По предварительным данным, преступникам удалось похитить крупную сумму денег в различных валютах.
2020-01-26T20:02:00+03:00
2020-01-26T20:02:52+03:00
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20:02, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…