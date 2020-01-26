В польском городе Вроцлав неизвестные ограбили дом нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук

Как передает Radio Wroclaw, ограбление произошло в ночь на 26 января. Сама писательница в этот момент была за границей. О краже полицию уведомила сестра Токарчук, проживающая в том же доме. По предварительным данным, преступникам удалось похитить крупную сумму денег в различных валютах.