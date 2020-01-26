Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево

По сведениям телеканала РЕН ТВ, брошенным мальчикам пять и семь лет. У детей при себе нашли записку, в которой отец пишет, что у него нет денег для того, чтобы содержать сыновей. Как передает Telegram-канал «112», у мальчиков с собой все документы, даже школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они сказали, что ранее отец их уже бросал.
2020-01-26T20:02:00+03:00
2020-01-26T20:02:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…