Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево

По сведениям телеканала РЕН ТВ, брошенным мальчикам пять и семь лет. У детей при себе нашли записку, в которой отец пишет, что у него нет денег для того, чтобы содержать сыновей. Как передает Telegram-канал «112», у мальчиков с собой все документы, даже школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они сказали, что ранее отец их уже бросал.