Порядок принятия поправок в Конституцию будет состоять из двух частей

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть. Такие подробности в интервью РГ рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования. Он подчеркнул, что второй блок законопроекта вступит в силу только в том случае, если опубликуют первый.