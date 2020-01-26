Порядок принятия поправок в Конституцию будет состоять из двух частей

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть. Такие подробности в интервью РГ рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования. Он подчеркнул, что второй блок законопроекта вступит в силу только в том случае, если опубликуют первый.
2020-01-26T20:01:00+03:00
2020-01-26T20:04:38+03:00
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20:01, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…