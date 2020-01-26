Умер известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин

Он скоропостижно скончался на 52-м году жизни. С 2009 по 2015 год Чаплин возглавлял Синодальный о отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. После отставки, Указом патриарха Кирилла, Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.
2020-01-26T19:32:00+03:00
2020-01-26T19:33:06+03:00
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19:32, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…