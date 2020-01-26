Умер известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин

Он скоропостижно скончался на 52-м году жизни. С 2009 по 2015 год Чаплин возглавлял Синодальный о отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. После отставки, Указом патриарха Кирилла, Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.