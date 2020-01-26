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19:32, 26 января 2020

Умер известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин

Он скоропостижно скончался на 52-м году жизни. С 2009 по 2015 год Чаплин возглавлял Синодальный о отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. После отставки, Указом патриарха Кирилла, Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.



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