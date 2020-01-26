Об этом Интерфаксу сообщила зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Сегодня стало известно, что осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянка подала президенту прошение о
помиловании.
Ходатайство израильтянки Наамы Иссахар передадут в комиссию по помилованию Мособласти в понедельник
Об этом Интерфаксу сообщила зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Сегодня стало известно, что осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянка подала президенту прошение о