Ходатайство израильтянки Наамы Иссахар передадут в комиссию по помилованию Мособласти в понедельник

Об этом Интерфаксу сообщила зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Сегодня стало известно, что осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянка подала президенту прошение о

помиловании.