Всеволод Чаплин, сторонился светского чиновничества в выборе собственного карьерного пути

Об этом сам Чаплин ранее рассказывал в эфире «Эха Москвы», когда председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества протоирей Всеволод Чаплин.

Мне предлагали много раз перейти в чиновники абсолютно такие, светские. Я все время отказывался, потому что все-таки я не хотел никогда никакой, что называется силовой власти. Власть над умами – это не власть. Власть – это то, что имеет когнитивные основания для применения силы. Я сам, вообще, ярый противник пацифизма с детства был. Но сам лично для себя я не считаю возможным участвовать в тех структурах, которые имеют возможность применить силу. Потом власти над умами у священника нет. Власть над умами – это попытка управлять толпой, это попытка моделировать какие-то общественные процессы, влезать людям в подкорку. Священнику обычно это не нужно.

Чаплин добавил, что священники обходятся без массовых манипуляций