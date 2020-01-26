Подмосковная комиссия по вопросам помилования завтра может рассмотреть обращение израильтянки Наамы Иссахар

Документы переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром они будут направлены в региональную комиссию по помилованию, сообщила «Интерфаксу» ее зампред, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

Несколько часов назад стало известно, что Наама Иссахар попросила российского президента о помиловании. Это подтвердили адвокаты израильтянки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

26-летнюю девушку в прошлом году приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. Согласно материалам дела, гашиш нашли в рюкзаке Иссахар, когда она по дороге из Индии домой была в транзитной зоне «Шереметьева», то есть фактически не пересекла границу России. Ранее израильские СМИ предполагали, что Россия была готова обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, который был задержан в Израиле по запросу США, но его выдали Америке. По данным местной прессы, Израиль в обмен на освобождение Иссахар согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме

Во время визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной девушки и сказал, что все будет хорошо.