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18:33, 26 января 2020

Пожар возник на самолете, выполнявшим внутренний рейс в Иране

Пожар возник на борту самолета, выполнявшего рейс на внутренних линиях в Иране. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария». По его информации, лайнер загорелся в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта административного центра провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Лайнер должен был совершить регулярный рейс из Горгана в иранскую столицу.
По предварительным данным, в результате вынужденной посадки в Горгане никто из пассажиров серьезно не пострадал. Авиационные власти Ирана приступили к расследованию причин возникновения пожара на борту самолета.



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