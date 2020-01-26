Украина не собирается проводить совместно с Россией женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не собирается проводить совместно с Россией женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Там утверждается, что никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации не велось и не ведется. Накануне подачу совместной с Украиной заявки допустил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. По его словам, стороны, якобы, уже обсуждали такую вероятность.
2020-01-26T18:32:00+03:00
2020-01-26T18:33:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2577291-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 26 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…