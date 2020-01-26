Украина не собирается проводить совместно с Россией женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не собирается проводить совместно с Россией женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Там утверждается, что никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации не велось и не ведется. Накануне подачу совместной с Украиной заявки допустил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. По его словам, стороны, якобы, уже обсуждали такую вероятность.