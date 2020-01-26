Российские клиенты «Интуриста» пока не просили вывезти их с китайского курорта Хайнань в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. О намерении начать досрочный вывоз туристов с Хайнаня накануне сообщил туроператор «Русь-Тур». В пресс-службе Tez Tour отметили, что точная информация по ситуации на Хайнане будет известна в понедельник. О позиции других туроператоров пока сообщений не поступало. «Интурист» и другие крупные российские туроператоры, в пятницу приостановили продажу туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма.
2020-01-26T18:31:00+03:00
2020-01-26T18:31:59+03:00
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18:31, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…