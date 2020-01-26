Российские клиенты «Интуриста» пока не просили вывезти их с китайского курорта Хайнань в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. О намерении начать досрочный вывоз туристов с Хайнаня накануне сообщил туроператор «Русь-Тур». В пресс-службе Tez Tour отметили, что точная информация по ситуации на Хайнане будет известна в понедельник. О позиции других туроператоров пока сообщений не поступало. «Интурист» и другие крупные российские туроператоры, в пятницу приостановили продажу туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма.