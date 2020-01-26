На 52-м году жизни умер Протоиерей Всеволод Чаплин

Смерть, как передает ТАСС наступила у храма Феодора Студита у Никитских ворот, где священник был настоятелем. До 2015 года Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ. Как сообщил источник ТАСС в медицинских кругах, предварительно, Чаплин скончался от остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза.