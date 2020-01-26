На 52-м году жизни умер Протоиерей Всеволод Чаплин

Смерть, как передает ТАСС наступила у храма Феодора Студита у Никитских ворот, где священник был настоятелем. До 2015 года Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ. Как сообщил источник ТАСС в медицинских кругах, предварительно, Чаплин скончался от остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза.
2020-01-26T18:30:00+03:00
2020-01-26T18:35:10+03:00
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18:30, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…