Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение израильтянки Иссахар уже в понедельник

Об этом Интерфакс сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Заседание, по ее словам, предварительно назначено на 18:00. Ранее стало известно, что осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянка, подала на имя президента прошение о помиловании.