Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение израильтянки Иссахар уже в понедельник

Об этом Интерфакс сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Заседание, по ее словам, предварительно назначено на 18:00. Ранее стало известно, что осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянка, подала на имя президента прошение о помиловании.
2020-01-26T18:30:00+03:00
2020-01-26T18:30:49+03:00
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18:30, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…