В Израиле ждут обвиняемую в контрабанде наркотиков Иссахар и готовы сделать все для ее освобождения – политолог

В Израиле ждут обвиняемую в контрабанде наркотиков Нааму Иссахар и готовы сделать все для ее освобождения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.

«Ее ждут, чтобы она как можно скорее вернулась домой, мы своих не сдаем, мы за своих платим. Есть немало людей в Израиле, которые считают, что обошлась она нам за такой пустяк очень дорогой ценой. Но Россия – великая держава, она может вести себя как ей заблагорассудится. А мы, так или иначе, освобождаем девочку и платим цену, о которой пока еще никто не знает», — сказал он.

А.Векслер добавил, что исторически Израиль всегда спасает собственных граждан.

Ранее израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 годам по обвинению в хранении и контрабанде гашиша, обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Двадцатипятилетнюю Н. Иссахар задержали в прошлом году в аэропорте Шереметьево, в ее багаже нашли 10 граммов гашиша. Н.Иссахар отрицает причастность к контрабанде наркотиков.

Несколько израильских СМИ перед визитом президента РФ в Израиль сообщили, что их страна в обмен на освобождение Н.Иссахар согласилась передать России Александровское подворье — единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима. Официально это ни одной из сторон не подтверждено.