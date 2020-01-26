Этап Кубка Мира в словенской Поклюке российские биатлонисты вновь завершили без наград

Женский масс-старт не стал исключением.

Лидер общего зачете кубка мира Тириль Экхофф из Норвегия словенский этап пропустила из за простуды. Ее место в масс-старте досталось нашей Екатерине Юрловой-Перхт. Увы, ни она, ни другие российские биатлонистки, не смогли побороться сегодня даже за место в первой десятке. Светлана Миронова допустила 4 промаха, и показала 19-й результат. Вслед за ней финишировали Юрлова и Ирина Старых. Как итог – 26-я подряд гонка, в которой наши биатлонисты не попадают в призы. Победу в женском масс-старте одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Ранее, в мужской гонке успех праздновал Кентен Фийон Майе из Франции. Лучшим из россиян был Матвей Елисеев, который был на финише 11-м

Следующим стартом биатлонистов станет Чемпионат мира, который стартует в Италии 13 февраля.