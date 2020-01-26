Власти Китая признали, что ситуацию с коронавирусом пока не удается взять под контроль

Способность коронавируса нового типа передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая

ситуация перешла в новую, более сложную стадию. Об этом сегодня заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. По его словам, ключевое отличие пневмонии нового типа от атипичной пневмонии в том, что обнаруженный недавно вирус способен распространяться уже во время инкубационного периода, который составляет от одного дня до двух недель. То есть человек выглядит совершенно здоровым, но уже является разносчиком опасного вируса.

На данный момент число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2 тысячи человек, скончались 57. Эти показатели постоянно растут.

Власти Китая пошли на беспрецедентные меры, которые затронули в общей сложности миллиард человек. Свыше десятка городов в провинции Хубэй, где возник вирус, закрыты, а в них живут около 30 миллионов человек. Во многих городах отменены массовые мероприятия, в Гонконге и Шанхае закрыты «Диснейленды», а также театры и музеи. Китайские власти рекомендуют отказаться от рукопожатий при встрече в пользу традиционных поклонов без физического контакта.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации