В Ингушетии прокуратура потребовала ликвидации возникшего на волне протестов Комитета национального единства

Это общественное движение, выступающее против соглашения о новой границе с Чечней. Многие его активисты сейчас находятся под стражей.

Прокуратура намерена добиться в Верховном суде республики рассмотрения иска о ликвидации объединения, многие из членов которого сейчас являются фигурантами уголовных дел о применении насилия к представителям власти и участии в экстремистском сообществе. Ингушский Комитет Национального Единства возник осенью 2018 года, когда в республике начались протесты из-за пересмотра границы с соседней Чечней. Формальным поводом для требования о ликвидации названы нарушения закона «Об общественных объединениях» — речь об отсутствующем уставе. Кроме того, комитет не представляет некий

ежегодный отчёт. Активность движения сводилась к организации акций с требованиями не допустить изменения регионального закона о референдуме. В отношении целого ряда известных участников комитета ранее началось следствие по подозрению в участии и организации экстремистского сообщества. В частности в конце декабря ингушские силовики завели по 282 статье уголовное ело против председателя против председателя Комитета национального единства, экс-главы ингушского отделения «Российского Красного креста» Мусы Мальсагова, председателя совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и известного в регионе общественного деятеля Ахмеда Барахоева.

Протесты в Ингушетии начались на фоне подписания соглашения о границе с Чечней. Жители республики были недовольны передачей части ингушских земель Чечне. Новая фаза недовольства началась в марте минувшего года. Тогда силовики применили силу против протестующих, многие из которых входили в ингушский комитет национального единства.