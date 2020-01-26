Наама Иссахар обратилась к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании

Об этом РБК сообщили адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России израильтянка приговорена к 7,5 годам по обвинению в хранении и контрабанде гашиша. По словам адвокатов, они поговорили с Иссахар и напомнили ей заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Тот ранее заявил, что для помилования необходимо личное обращение к президенту.

О том, что предшествовало прошению Иссахар о помилованию:

Разговоры об обмене Наамы Иссахар начались ещё до вынесения ей приговора. Первоначально предполагали, что израильтянку, арестованную прошлой весной за небольшое количество гашиша, Москва обменяет на российского хакера Алексея Буркова. Его задержали в конце 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Впрочем обмен стал невозможным после того как Израиль в ноябре выдал Штатам россиянина, которого за океаном обвиняют в мошенничестве, киберпреступлениях и хищении крупных сумм. Это произошло вскоре после того как Химкинский городской суд вынес приговор 26-летней израильтянке. Она получила 7 с половиной лет колонии. Мособлсуд в конце года оставил приговор в силе. На этом фоне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху не раз просил Владимира Путина о помиловании Иссахар. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением в Кремле дела израильтянки писало, что Путин не хочет её освобождать, чтобы не улучшать политический рейтинг Нетаньяху. Как бы то ни было, но на этой неделе российский президент встретился в Израиле с мамой осуждённой. Яффа Иссахар попросила Путина о помиловании дочери. Перевод Первого канала.

Путин обещал просьбу учесть. Несколько израильских СМИ, в их числе газета Маарив перед визитом президента сообщили, что их страна в обмен на освобождение Иссахар согласилась передать России Александровское подворье — единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима. Официально это ни одной из сторон не подтверждено.

Ходатайство уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию СИЗО, в котором находится Иссахар. Теперь никаких препятствий к освобождению Наамы Иссахар нет. Так считает адвокат Анатолий Кучерена.

О том, как в Израиле, где развернута широкая общественная кампания за освобождение Иссахар восприняли сообщения, о том, что девушка написала прошение о помиловании, нам рассказал израильский политолог Алекс Векслер. По его словам, Нааму ждут на родине.

Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение израильтянки о помиловании уже в понедельник.