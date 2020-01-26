В Москве скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин, сообщили прихожане

Известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни, сообщили «Интерфаксу» очевидцы.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали ТАСС в пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.