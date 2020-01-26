Сотни жителей Ижевска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Как сообщается в официальном телеграм-канале МЧС, в городе ведутся работы по устранению аварии. Сроки возобновления теплоснабжения не уточняются. По данным ведомства, нарушено теплоснабжения в 183 многоквартирных домах и 24 социально-значимых объектах.
2020-01-26T17:33:00+03:00
2020-01-26T17:33:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2577265-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 26 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…