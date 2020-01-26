Сотни жителей Ижевска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Как сообщается в официальном телеграм-канале МЧС, в городе ведутся работы по устранению аварии. Сроки возобновления теплоснабжения не уточняются. По данным ведомства, нарушено теплоснабжения в 183 многоквартирных домах и 24 социально-значимых объектах.