СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс топ-менеджеров «Роснано» Меламеда и Понурова

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс топ-менеджеров «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова. По сведениям ТАСС. дело, возбужденное в 2009 году, прекращено «за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям». Меламед и Понуров обвинялись в растрате 220 миллионов рублей. Фигуранты находились под домашним арестом. Суд начался в мае 2017 года, но позже дело было возвращено в прокуратуру. Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил в суде что корпорация не понесла ущерба от действий подсудимых.