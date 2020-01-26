СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс топ-менеджеров «Роснано» Меламеда и Понурова

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс топ-менеджеров «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова. По сведениям ТАСС. дело, возбужденное в 2009 году, прекращено «за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям». Меламед и Понуров обвинялись в растрате 220 миллионов рублей. Фигуранты находились под домашним арестом. Суд начался в мае 2017 года, но позже дело было возвращено в прокуратуру. Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил в суде что корпорация не понесла ущерба от действий подсудимых.
2020-01-26T17:32:00+03:00
2020-01-26T17:33:06+03:00
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17:32, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…